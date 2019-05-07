Поставившая ребенка на колени заведующая российским детсадом лишилась работы

В Краснодаре уволили заведующую детсадом №74 Эмму Мильнер, которая поставила ребенка на колени и заставила целовать землю на глазах у других детей. Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на руководителя пресс-службы управления МВД по Краснодару Артема Коноваленко.

По данным издания, 6 мая издевавшуюся над воспитанником детсада женщину уволили по части 1 статьи 278 Трудового кодекса («Увольнение руководителя организации в связи с принятием уполномоченным органом решения о прекращении трудового договора»).

В управлении МВД уточнили, что проверка действий Мильнер продолжается.

Ранее в сети появилось видео, на котором женщина издевается над ребенком и на глазах у других детей и взрослых заставляет его встать на колени и целовать землю. Свой поступок она объяснила тем, что «сложный ребенок сказал, что ненавидит русских и Россию».

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