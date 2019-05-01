Заведующая российским детсадом заставила ребенка целовать землю

Наталья Парасенко / ВКонтакте

Полиция Краснодарского края начала проверку после появления в интернете видео, на котором женщина издевается над ребенком и на глазах у других детей и взрослых заставляет его встать на колени и целовать землю, сообщает «Звезда» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Телеканал отмечает, что речь идет о детском саде «Звездочка» в Краснодаре, а сам инцидент произошел во вторник, 30 апреля.

По данным Telegram-канала Baza, мальчика унижала заведующая детсадом, «опытный педагог, которая даже попала в рейтинг преподавателей Краснодарского края». По ее словам, ребенок сложный, ему пять лет, его семья переехала в город из одной из южных республик, и он сразу начал обижать других ребят.

Ранее жительница Краснодара опубликовала на своей странице во «ВКонтакте» видео, на котором женщина в детском саду кричит на маленького мальчика и ставит его на колени. Затем она прижимает его голову к земле и заставляет целовать ее за то, что он якобы сказал, что ненавидит русских и Россию. «Целуй землю, тварь. Ту, которая тебя кормит и поит», — говорит она ребенку. После этого женщина размышляет о нравственности, воспитании и национализме.

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