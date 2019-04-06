Строевую подготовку детсадовцев объяснили «развитием двигательных навыков»

Чиновница из Пензы объяснила занятия строевой подготовкой в детском саду «развитием двигательных навыков». Об этом она заявила в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Первый заместитель министра образования Пензенской области Лилия Чащина прокомментировала информацию о выступлении дошкольников в смотре строя и песни, который прошел в городе Кузнецк в конце марта. На конкурс обратили внимание СМИ, в частности, телеканал «ТВ-Экспресс».

«Участие детей дошкольного возраста в городском конкурсе является одним из важнейших средств совершенствования двигательных навыков, развития ловкости, выносливости, внимания, умения действовать в команде, воспитания чувства товарищества детей дошкольных организаций», — отметила чиновница. Она добавила, что родители дошкольников не были против участия детей в смотре и испытывали «гордость и радость» за их успехи.

По словам организаторов смотра, дети ответственно подошли к подготовке к конкурсу и сами придумали названия для своих подразделений — «Юнармейцы», «Летчики», «Моряки» и «Казаки». Смотр проводится третий год подряд.

В середине марта российский сенатор посетовал на неумение школьников обращаться с гранатами и автоматом. Он призвал министра образования вернуть в школы начальную военную подготовку.

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