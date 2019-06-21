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Российский воспитатель посоветовала ребенку подуть на сломанную руку

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В детском лагере в Перми восьмилетняя девочка, катаясь на горке, сломала руку. Воспитатель не оказала ребенку помощи, но посоветовала подуть на больное место. Об этом порталу 59.ru рассказала мать пострадавшей.

По словам женщины, после обеда она приехала забрать свою дочь Ирму из лагеря и увидела ее плачущей в коридоре. Выяснилось, что девочка скатилась с горки-трубы, в этот же момент в нее влетел другой ребенок и сбил с ног. «Дочь почувствовала резкую боль в левой руке и побежала к воспитателю, которая посоветовала ей подуть и посидеть на лавочке, все скоро пройдет», — добавила она.

Женщина отметила, что за 40 минут с момента инцидента самочувствие Ирмы значительно ухудшилось, у нее закружилась голова. Мама с дочкой поехали в травмпункт, где у ребенка зафиксировали закрытый перелом руки.

«Когда мы попытались разобраться с руководством лагеря в обстоятельствах случившегося, нам сказали, что по записям их видеокамер не видно, что у нашего ребенка сломана рука», — сказала женщина.

После случившегося она обратилась в прокуратуру, департамент образования Перми и Роспотребнадзор. Комиссия от администрации города уже начала проверку.

18 июня стало известно, что воспитатели детского сада в городе Кинешма Ивановской области надевали малышам трусы на голову во время прогулки, если у них не было панамки и кепки.

В конце мая заведующая детским садом в Краснодаре поставила ребенка на колени и заставила целовать землю, когда он сказал, что не любит Россию и русских. После появления видео инцидента в сети женщину уволили.

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