Россиянин расстрелял двух женщин в офисе и покончил с собой

В Томске мужчина расстрелял двух женщин в офисе и покончил с собой. Об этом в четверг, 3 октября, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Как указывается в сообщении, тела женщин с огнестрельными ранениями нашли в офисном помещении на улице Героев Чубаровцев, там же обнаружили и труп предполагаемого убийцы — он покончил с собой до приезда полицейских.

По данным регионального портала vtomske.ru, погибшие женщины были директором и бухгалтером компании, которая занималась реализацией дикоросов. По другим данным, которые приводит РИА Новости, фирма, где работали женщины, специализировалась на продаже кабельно-проводниковой продукции.

Возбуждено уголовное дело о двойном убийстве, на месте работают следователи. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

В августе житель Ставрополя ворвался в офис с ножом и попытался убить своего бывшего коллегу. В итоге тот был госпитализирован с четырьмя ранениями в живот, а напавшего задержали и заключили под стражу. Он объяснил поступок тем, что потерпевший насмехался над ним во время совместной работы в одной из управляющих компаний города.

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