Российский подросток поссорился с девочкой из параллельного класса и убил ее

В Балашихе Московской области следователи задержали подростка, подозреваемого в убийстве школьницы из параллельного класса. Об этом в среду, 3 октября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель подмосковного главка Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий.

По ее словам, тело погибшей 15-летней девушки нашли в заброшенном здании. Предположительно, смерть наступила в результате травмы головы.

В ходе расследования возбужденного уголовного дела об убийстве был задержан 15-летний подросток, учившийся в параллельном классе с жертвой. Он признался, что убил школьницу в ходе внезапно вспыхнувшей ссоры, и раскаялся.

Следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемого.

В феврале сообщалось, что школьник пришел на уроки в городе Столбцы в Белоруссии и зарезал учительницу и ученика. Его разыскивали несколько дней. После задержания 15-летнему подозреваемому предъявили обвинение в убийстве. Ему грозит до 12 лет заключения.

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