Московские школьники попытались убить сверстника после ссоры в соцсетях

В Москве суд арестовал двух школьников за попытку убийства сверстника после конфликта в социальной сети. Об этом в четверг, 1 ноября, сообщает «Интерфакс».

По версии следствия, 14-летние восьмиклассники повздорили в социальной сети с 15-летним девятиклассником, а затем при встрече напали на него. Они нанесли подростку множественные удары по голове, спине и в жизненно важные органы. В результате школьник был госпитализирован.

Как рассказал журналистам ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников, пока восьмиклассники находятся изоляторе временного содержания по Юго-Западному административному округу Москвы, по одиночке в соседних камерах.

Они раскаиваются в содеянном и говорят, что сами испугались того, что натворили. Сразу же после драки подростки попросили у пострадавшего прощения в социальной сети «ВКонтакте».

Мельников добавил, что оба мальчика из неполных семей, росли без отцов. По его словам, оба хорошо учились, один ходил на дополнительные курсы английского языка, другой занимался плаванием. Родственники передали им в камеры книги и учебники.

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