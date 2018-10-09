Российский школьник напился и угнал пять машин

В Свердловской области будут судить 15-летнего школьника, обвиняемого в угоне пяти автомобилей. Об этом во вторник, 9 октября, сообщается на сайте регионального главка МВД.

Как говорится в сообщении, в июле в отдел полиции города Серова поступили заявления об угоне ВАЗ-21100, ВАЗ-21011, ВАЗ-2104, ВАЗ-21053 и ВАЗ-21093. По результатам проверки сотрудники задержали подростка. Мальчик был из неблагополучной семьи и уже состоял на учете за совершение аналогичных преступлений.

Также выяснилось, что помимо пяти угнанных автомобилей школьник «покушался» на шестой — ВАЗ-2112, но не смог завести его, поскольку в транспортном средстве не было аккумулятора.

«Подросток объяснил свое поведение тем, что хотел покататься, а также тем, что в момент совершения преступлений находился в состоянии алкогольного опьянения, забыв о том, что при вынесении судом приговора и назначении наказания данное обстоятельство является отягчающим вину подсудимого, а не смягчающим», — отметила старший дознаватель отдела дознания МО МВД России «Серовский» Оксана Паглазова.

Она добавила, что угнанные автомобили не были оборудованы сигнализацией, двери большинства из них были открыты, а ключ находился в замке зажигания.

В отношении школьника возбуждены уголовные дела о неправомерном завладении транспортным средством без цели хищения и покушении на угон. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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