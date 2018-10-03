В Перми пьяный священник украл сумку и угнал автомобиль

Свердловский районный суд Перми вынес приговор священнослужителю, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил кражу сумки в торговом центре и угнал автомобиль. Об этом в среду, 3 октября, сообщает РИА Новости.

Согласно материалам суда, уголовное дело в отношении священника, служащего в Богородице-Казанском Серафимо-Алексеевском Бахаревском женском монастыре Пермской епархии РПЦ в Перми, было заведено по признакам преступлений, предусмотренных статьями «Кража» и «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Будучи в состоянии алкогольного опьянения, священнослужитель совершил кражу сумки в ТРК «Семья» и угнал автомобиль.

«Уголовное дело прекращено с применением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 30 тысяч рублей за кражу и 15 тысяч рублей за угон», — рассказали в суде.

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