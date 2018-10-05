Автоугонщика вычислили по комментарию в соцсети

В Кемеровской области полицейские вычислили автоугонщика по комментарию в социальной сети. Об этом в пятницу, 5 октября, сообщается на сайте регионального главка МВД.

В октябре прошлого года мужчина угнал машину в городе Березовский. Полицейские задержали его по горячим следами и возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». На время следствия суд отпустил мужчину под подписку о невыезде, но тот нарушил ее и скрылся из города. Около года он находился в розыске.

«На днях полицейские установили, что фигурант уголовного дела зарегистрировал интернет-страницу под ником "снежный барс". По комментариям к фотографиям владельца аккаунта сотрудники уголовного розыска установили ее местонахождение. Оперативники задержали разыскиваемого в Иркутске», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время мужчину конвоируют в Березовский, где он и предстанет перед судом. Угонщику грозит до пяти лет лишения свободы.

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