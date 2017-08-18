Красноярского вора нашли по оставленной на ложке со сметаной слюне

Сотрудники красноярской полиции спустя три года раскрыли кражу денег из дома пенсионерки. Об этом говорится в сообщении Главного управления МВД России по Красноярскому краю.

В августе 2014 года в дежурную часть полиции обратилась 68-летняя женщина, которая сообщила, что кто-то проник в ее дом и похитил 30 тысяч рублей.

«Полицейскими следственно-оперативной группы была обнаружена и изъята алюминиевая ложка, которой, предположительно, преступник употреблял в пищу продукты питания потерпевшей. Впоследствии на данной улике эксперты-биологи обнаружили микрочастицы слюны человека», — говорится в сообщении полиции.

При помощи анализа ДНК стражи порядка установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 62-летний местный житель.

Задержанный (его имя не называется) пояснил полицейским, что во время преступления был очень голоден и решил подкрепиться тем, что оставила хозяйка дома на столе. Представитель краевого главка МВД Артем Кишкурин пояснил РИА Новости, что вор ел сметану.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»). Мужчине грозит пять лет лишения свободы.

