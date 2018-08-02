В Москве похитителя вейпов нашли по кожуре от семечек

В Москве полицейские задержали магазинного вора, разбросавшего шелуху от семечек на месте преступления. Об этом в четверг, 2 августа, сообщает агентство «Москва».

По данным источника, 30 июля в полицию обратились сотрудники цветочного магазина и магазина кальянов, расположенных на Ленинградском проспекте, и заявили о кражах. Из одной торговой точки похитили 51 тысячу рублей, а из другой — 20 тысяч рублей, ноутбук и четыре вейпа. Похититель оставил множество улик: следы пальцев, обуви и одежды, а также кожуру от подсолнечных семечек, которые ел на месте преступления.

В ходе розыска полицейские задержали подозреваемого в кражах. Им оказался 30-летний житель подмосковных Люберец.

В августе 2017 года красноярские полицейские вычислили вора по оставленной на ложке со сметаной слюне. Мужчина проник в дом пенсионерки, похитил сбережения, а заодно подкрепился продуктами из холодильника.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!