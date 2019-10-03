Школьник раскрыл причину убийства 15-летней девочки в Подмосковье

Школьник из подмосковной Балашихи убил девочку из параллельного класса после того, как та оскорбила его отца. Об этом в четверг, 3 октября, сообщает «КП.ru».

По данным источника издания, подросток признался в совершении преступления. Он рассказал, что гулял со своей знакомой после занятий и во время разговора та якобы назвала его отца наркоманом. В ответ на это школьник толкнул девочку, она упала на землю и ударилась головой. Увидев, что подруга потеряла сознание, подросток не стал вызывать скорую, вместо этого он схватил кирпич и ударил ее по голове.

После того как девочка не вернулась домой, в Балашихе начались ее поиски. Тело с проломленной головой нашли на следующий день в заброшенном здании, следователи быстро установили и задержали подозреваемого. Они будут ходатайствовать о его аресте.

Друзья подозреваемого в убийстве школьника рассказали журналистам «КП», что подросток рос в неполной семье, его воспитывала только мама, а отец действительно употреблял наркотики. И родители разошлись якобы после того, как отец, будучи под действием веществ, напал на мать. Сам подросток болезненно воспринимал семейные сложности и не любил об этом разговаривать.

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