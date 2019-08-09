Россиянин попытался убить коллегу в офисе и попал на видео

В Ставрополе мужчина ворвался в офис с ножом, чтобы убить своего бывшего коллегу. Видео инцидента в пятницу, 9 августа, опубликовано в группе Следственного комитета России в WhatsApp.

На кадрах видно, как мужчина заходит в рабочий кабинет бывшего сослуживца, нападает на него и бьет ножом. Тому удается вырваться и убежать, на помощь ему приходят коллеги. После случившегося потерпевший был госпитализирован с четырьмя ножевыми ранениями в живот. Совершившего нападение заключили под стражу. Причиной, по его словам, стали плохие отношения, сложившиеся между ними во время совместной работы в одной из управляющих компаний города.

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