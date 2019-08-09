На депутата Госдумы напали во время встречи с избирателями

На депутата Государственной думы от партии ЛДПР Бориса Чернышова напали в Москве. Об этом сообщил его помощник Никита Ганжа, передает ТАСС.

Как рассказал Ганжа, нападение произошло во время встречи Чернышова с избирателями в Западном Бирюлево. Неизвестные пытались отнять у парламентария удостоверение депутата Госдумы, а также угрожали применить насилие.

Отмечается, что Чернышов уже обратился с заявлением в столичную полицию по данному факту. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Борис Чернышов является депутатом Госдумы с сентября 2016 года. Также занимает пост заместителя председателя Комитета по образованию и науке.

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