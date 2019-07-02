ФСБ задержала киллера за попытку убийства депутата

Сотрудники ФСБ России совместно с полицейскими задержали киллера, расстрелявшего мужчину в Санкт-Петербурге в 2016 году. Об этом во вторник, 2 июля, сообщается на сайте регионального главка МВД России.

По данным ТАСС, пострадавшим оказался врач и муниципальный депутат Бахтияр Ахмадов. На мужчину напали, когда он выходил из поликлиники на улице Васенко, и произвели не менее восьми выстрелов. Ахмадов выжил и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Три года спустя силовики задержали предполагаемого исполнителя преступления, получившего за нападение на депутата пять миллионов рублей.

Как отмечается на сайте регионального управления Следственного комитета России, 38-летнему подозреваемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Он обвиняется в покушении на убийство, совершенном по найму.

Расследование уголовного дела продолжается, устанавливается заказчик преступления и иные лица, причастные к его совершению.

25 июня сообщалось, что в Новосибирске неизвестные расстреляли пассажира на автобусной остановке. Мужчина был госпитализирован с множественными ранениями и скончался в больнице.

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