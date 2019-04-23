Сотрудника ФСБ оправдали по обвинению в заказном убийстве бизнесмена

Суд присяжных единогласно оправдал бывшего оперуполномоченного по особо важным делам управления ФСБ Чечни Арби Алероева и двух его предполагаемых сообщников, обвиняемых в приготовлении заказного убийства бизнесмена Кирилла Корнева. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» во вторник, 23 апреля.

Уголовное дело рассматривалось в Савеловском суде Москвы. Вместе с чекистом в нем фигурировали Ислам Нальгиев и Иван Замуруев.

По версии следствия, в мае 2016 года неустановленный заказчик предложил Нальгиеву за денежное вознаграждение убить владельца нескольких компаний в Воронеже Корнева. Точная сумма гонорара не установлена, но известно, что «не менее 30 тысяч долларов».

Нальгиев, его знакомый Замуруев и Алероев, как считают следователи, решили расстрелять жертву в его автомобиле Merсedes на улице Авиаконструктора Микояна по пути с работы домой. Согласно плану, киллер должен был на мотоцикле подъехать к машине бизнесмена в транспортном потоке и устранить его.

Байкер сдал сообщников правоохранительным органам, которые с того момента следили за приготовлением убийства. Его личность засекречена в материалах дела.

Тем временем, подельники приобрели пистолет Макарова, самодельный глушитель, патроны, мотоцикл Kawasaki.

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14 июня 2016 года байкер и Алероев на мотоцикле встали на позицию, чтобы подкараулить бизнесмена. Предполагалось, что стрелять будет бывший оперативник ФСБ с пассажирского места, но их задержали.

На следствии Алероев дал признательные показания о том, в том он должен был стрелять через куртку, целясь в грудь и голову предпринимателя.

Однако позже он заявил, что планировалось лишь попугать жертву. По замыслу, когда автомобиль Корнева остановится на светофоре, Алероев планировал разбить стекло, наставить пистолет на бизнесмена со словами «В другой раз будет по-другому» и выстрелить в колесо.

Корнев подозревал, что его убийства заказал бизнес-партнер, с которым у него возник конфликт из-за раздела активов.

Присяжные не поверили в версию следствия и вынесли оправдательный вердикт, признав подсудимых виновными лишь в незаконном приобретении пистолета. За это суд им дал по два года и семь месяцев колонии общего режима. Этот срок они уже отсидели в СИЗО, поэтому их выпустили на свободу в зале суда.

У оправданных есть право на реабилитацию.

Потерпевший Корнев назвал вердикт присяжных «настоящим шоком». Его адвокат намерен обжаловать приговор.

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