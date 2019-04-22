В деле об убийстве следователя Шишкиной появился новый поворот

Следственный комитет России (СКР) устанавливает личность преступника, который может быть причастен к убийству следователя по особо важным делам Евгении Шишкиной. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко в понедельник, 22 апреля.

По данным СКР, погибшая расследовала уголовное дело о хищении денег с банковских карт граждан. Выяснилось, что кражи совершали участники организованного преступного сообщества. Один из его участников в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве начал давать следствию показания на соучастников. В его адрес начали поступать угрозы, а вечером 17 ноября 2015 года двое мужчин напали на него, причинив тяжкий вред здоровью.

В СКР считают, что за этим нападением стоит тот же человек, который организовал убийство Шишкиной.

Ведомство опубликовало видеозапись, на которой запечатлен один из напавших момент избиения, и просит граждан оказать содействие в установлении личности мужчины.

Следственный комитет России

В марте сообщалось, что заказчиком убийства следователя считается лидер банды хакеров Ярослав Сумбаев. Его связывают и с нападением на свидетеля, согласившегося на сотрудничество со следствием, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

Евгения Шишкина была застрелена в 10 октября 2018 года возле своего дома в подмосковном поселке Архангельское. 7 марта 2019 года в Санкт-Петербурге были задержаны 19-летний Абдулазиз Абдулазизов, обвиненный в том, что выполнил заказ, и посредник — 17-летний житель Санкт-Петербурга. Обоим предъявлены обвинения. Заказчик, Ярослав Сумбаев, находится в Грузии и ждет решения об экстрадиции.

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