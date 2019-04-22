Наркоторговец из даркнета опроверг связь с убийством следователя Шишкиной

На месте убийства следователя по особо важным делам управления на транспорте МВД по ЦФО Евгении Шишкиной

Предполагаемый заказчик убийства следователя МВД по особо важным делам подполковника Евгении Шишкиной, администратор наркомагазина Los Zetas, действующего в даркнете, опроверг свою связь с преступлением. Об этом он в воскресенье, 21 апреля, рассказал «Ленте.ру».

Как сообщалось ранее, следствие считает, что 17-летний посредник в организации убийства следователя Шишкиной на одном из форумов в даркнете познакомился с неким «Мигелем», который предложил ему убить «нехорошую женщину» в московском регионе за миллион рублей.

Мигель Моралес — ник владелец наркомагазина Los Zetas, который ранее действовал на торговой площадке RAMP в даркнете, а затем переехал на другую площадку — Hydra.

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«Об упоминании в деле я уже слышал как в новостях, так и от своих источников. Я не имею отношения к этому делу и не могу судить тех, кого подозревают в нем — для этого существуют (…) властные органы, вот и пусть они занимаются своей прямой работой хоть иногда (…) Это совсем не тот инфоповод, по которому хотелось бы общаться, и причастность моего псевдонима к этому меня абсолютно не радует», — сообщил Моралес.

4 апреля сообщалось, что Абдулазиз Абдулазизов, фигурант дела об убийстве следователя Шишкиной, воспринимал совершение преступления как любимую компьютерную игру Hitman.

8 марта Басманный суд Москвы арестовал до 7 мая Абдулазизова. Он был задержан 7 марта в Санкт-Петербурге вместе с 17-летним жителем города, которого считают посредником в организации преступления.

13 ноября стало известно, что в Грузии задержан 28-летний хакер Ярослав Сумбаев — организатор мошеннической схемы с билетами РЖД, которую раскрыла Шишкина. Она была застрелена 10 октября возле своего дома в подмосковном поселке Архангельское.

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