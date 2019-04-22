Наркоторговец из даркнета опроверг связь с убийством следователя Шишкиной

Предполагаемый заказчик убийства следователя МВД по особо важным делам подполковника Евгении Шишкиной, администратор наркомагазина Los Zetas, действующего в даркнете, опроверг свою связь с преступлением. Об этом он в воскресенье, 21 апреля, рассказал «Ленте.ру».
Как сообщалось ранее, следствие считает, что 17-летний посредник в организации убийства следователя Шишкиной на одном из форумов в даркнете познакомился с неким «Мигелем», который предложил ему убить «нехорошую женщину» в московском регионе за миллион рублей.
Мигель Моралес — ник владелец наркомагазина Los Zetas, который ранее действовал на торговой площадке RAMP в даркнете, а затем переехал на другую площадку — Hydra.
«Об упоминании в деле я уже слышал как в новостях, так и от своих источников. Я не имею отношения к этому делу и не могу судить тех, кого подозревают в нем — для этого существуют (…) властные органы, вот и пусть они занимаются своей прямой работой хоть иногда (…) Это совсем не тот инфоповод, по которому хотелось бы общаться, и причастность моего псевдонима к этому меня абсолютно не радует», — сообщил Моралес.
4 апреля сообщалось, что Абдулазиз Абдулазизов, фигурант дела об убийстве следователя Шишкиной, воспринимал совершение преступления как любимую компьютерную игру Hitman.
8 марта Басманный суд Москвы арестовал до 7 мая Абдулазизова. Он был задержан 7 марта в Санкт-Петербурге вместе с 17-летним жителем города, которого считают посредником в организации преступления.
13 ноября стало известно, что в Грузии задержан 28-летний хакер Ярослав Сумбаев — организатор мошеннической схемы с билетами РЖД, которую раскрыла Шишкина. Она была застрелена 10 октября возле своего дома в подмосковном поселке Архангельское.