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Убийца женщины-следователя в Подмосковье сравнил расправу с компьютерной игрой

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Абдулазиз Абдулазизов

Абдулазиз Абдулазизов, фигурант дела об убийстве следователя МВД по особо важным делам подполковника Евгении Шишкиной, воспринимал совершение преступления как любимую компьютерную игру Hitman. Об этом в четверг, 4 апреля, источник в правоохранительных органах сообщил «Росбалту».

Молодой человек рассказал следствию, что его несовершеннолетнему соседу по двору в Санкт-Петербурге, проводившему время на одном из форумов в теневом интернете, написал пользователь под ником Мигель и предложил убить «нехорошую женщину» в московском регионе, пообещав вознаграждение в размере одного миллиона рублей.

Тот, в свою очередь, убедил Абдулазизова совершить преступление, рассказав, что якобы уже безнаказанно расправился с четырьмя людьми в Санкт-Петербурге, а в Москву его не отпустят родители.

На тот момент Абдулазизов увлекся игрой Hitman, где необходимо выполнять заказы в роли киллера, поэтому согласился. Получив данные потенциальной жертвы, он поехал в Подмосковье и снял место в хостеле неподалеку от дома Шишкиной. В лесу, в указанном заказчиком месте, Абдулазизов обнаружил пистолет и 30 патронов.

Он спрятался в подъезде дома в поселке Архангельское Красногорского района Московской области, где проживала следователь. Когда она подходила к стоянке, Абдулазизов побежал за ней, доставая оружие. Она попыталась отбиться от нападавшего сумкой, однако он упал и выстрелил из пистолета, прижатого к бедру. Пуля попала женщине в живот, после чего Абдулазизов произвел еще два выстрела.

Из пистолета выбило пружину, киллер вырвал ее и бросил на землю, оставив на месте преступления улику со следами ДНК.

8 марта сообщалось, что Басманный суд Москвы арестовал до 7 мая Абдулазиза Абдулазизова, который обвиняется в убийстве следователя МВД Евгении Шишкиной. Он был задержан 7 марта в Санкт-Петербурге вместе с 17-летним жителем города, которого считают посредником в организации преступления.

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