Главный киллер России и его бандиты отказались от присяжных

Обвиняемый в организации преступного сообщества Аслан Гагиев и 11 предполагаемых участников его банды отказались от рассмотрения уголовного дела судом присяжных. Об этом в понедельник, 18 февраля, пресс-секретарь Московского окружного военного суда Ирина Жирнова сообщила ТАСС.

Подсудимые ранее настаивали на участии присяжных, но на предварительных слушаниях 18 февраля изменили позицию. Причины этого неизвестны. На заседании 20 февраля суд примет решение по данном вопросу.

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По версии следствия, уроженец Грузии Гагиев (более известный в криминальном мире как Джако), начиная с конца 1990-х годов основал три банды, объединенные в единое преступное сообщество. Каждая из них действовала в своем регионе (Северной Осетии, Москве и Московской области).

В первую банду в основном входили ветераны грузино-осетинской и грузино-абхазской войн, в том числе сотрудник прокуратуры и два офицера милиции. Они специализировались на совершении заказных убийств. К началу 2000-х годов деятельность преступного сообщества распространилась и на столичный регион.

Всего на счету сообщества 49 преступлений, в результате которых были убиты 60 человек. Среди них — сотрудники правоохранительных органов, чиновники республиканских и муниципальных органов власти, бизнесмены, а также бывшие участники преступного сообщества.

Гагиев был выдан России Австрией.

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