Мужчина с мачете устроил массовую резню

В Южной Калифорнии 33-летний мужчина, вооруженный ножом и мачете, устроил резню. Четыре человека погибли, двое получили ранения, сообщает ABC News.

Серия нападений началась в городе Гарден-Гров, штат Калифорния. Подозреваемый ограбил местную пекарню, спустя полчаса полиция обнаружила тела двух мужчин в жилом комплексе, расположенном поблизости. Один из погибших умер на месте, второй скончался в больнице.

Позже подозреваемый ограбил организацию, занимающуюся обналичиванием чеков. Спустя 25 минут он напал на сотрудницу страховой компании. В полиции отметили, что пострадавшая выживет. Через четыре минуты нападавший поссорился с работником заправки, в результате ссоры подозреваемый несколько раз ударил его ножом и мачете и едва не отрезал жертве нос.

Затем мужчина ограбил магазин, зарезал вооруженного охранника и забрал у него пистолет. Пострадавший скончался. Во время расследования последнего нападения полиция выяснила, что ранее подозреваемый также ограбил магазин Metro и убил его сотрудника.

В настоящий момент нападавший задержан. В полиции сообщили, что он не был связан ни с одной из жертв. Он проживал в жилом комплексе, где были найдены первые двое погибших.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!