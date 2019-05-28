Выяснились новые подробности о резне в редакции в Ставрополе

Главный редактор ставропольской газеты «Родина» Николай Бондаренко поделился с журналистами подробностями нападения на редакцию. Об этом он рассказал в интервью местному СМИ «Свое ТВ».

По словам Бондаренко, преступник не в первый раз приходил в редакцию, чтобы опубликовать свою статью, однако его целью было поговорить с главредом, которого он ранее не заставал на месте.

27 мая мужчине удалось встретиться с Бондаренко и показать ему свой материал. «Статья шизофреническая. Я не могу рассказать, но, если вы читали Гоголя “Записки сумасшедшего”, он там пишет — “у каждого петуха есть своя Испания, она находится под левым крылом”. В таком духе статья», — охарактеризовал содержание материала Бондаренко. Он также добавил, что автор материала называл себя в тексте гением, цитировал древнегреческих философов и жаловался на травлю.

Бондаренко признался, что старался обращаться с мужчиной корректно. Он посоветовал ему переписать статью, сделав ее более логичной и структурированной, однако преступник отказывался уходить из его кабинета. Тогда главный редактор начал заниматься своими делами, чтобы показать, что разговор окончен.

Внезапно он услышал крик «Ах ты гад!» и заметил, что нападавший замахнулся на него ножом. «Я успел выбросить руку и чуть в сторону отвести удар, и он пришелся по касательной. Если бы он ударил меня прямо, я бы интервью не давал. Я выскочил из-за стола, мы начали бороться. Я оказался сильнее или ловчее и вытолкнул его в дверь в коридор, которая была открыта», — описал борьбу с нападавшим Бондаренко.

Главному редактору удалось закрыть дверь и не пустить преступника внутрь. Он позвал на помощь коллег. Затем на место происшествия прибыли полиция и скорая.

Всего в результате нападения были ранены четыре человека. Двое были доставлены в больницу, двое от медицинской помощи отказались. Ранее стало известно, что нападавшего зовут Константин Сиднев. По словам депутата Думы Ставропольского края Виктора Лозового, мужчина требовал опубликовать статью о Сталине.

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