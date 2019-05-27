Уточнено число пострадавших при резне в редакции

В результате нападения на редакцию газеты «Родина» в Ставрополе госпитализирован один человек. Об этом РИА Новости заявил представитель минздрава Ставропольского края.

«В одно из медучреждений Ставрополя были доставлены двое пострадавших. Одному из них помощь оказана амбулаторно, второй госпитализирован. Угрозы жизни нет, оказывается вся необходимая помощь», — пояснил сотрудник ведомства. По его словам, еще двое отказались от медицинской помощи со стороны врачей.

На сайте краевого отделения КПРФ указано, что в больницу были доставлены главный редактор издания Николай Бондаренко и член редколлегии Виталий Гушла.

Всего мужчина ранил ножом четверых сотрудников редакции коммунистической газеты «Родина». По данным Telegram-канала Baza, нападавшим оказался местный житель Константин Сиднев, который страдает от серьезного психического заболевания. Он набросился на сотрудников с ножом после отказа опубликовать его статью об Иосифе Сталине, сообщил депутат Думы Ставропольского края Виктор Лозовой.

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