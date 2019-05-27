Мужчина с ножом напал на редакцию в Ставрополе

В Ставропольском крае неизвестный с ножом напал на сотрудников газеты «Родина». Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров в своем аккаунте в Instagram.

«Человек с ножом напал на сотрудников редакции газеты "Родина", ранения получили четверо», — написал глава региона. По его словам, в настоящее время нападавший задержан, а полиция проводит все необходимые действия.

Владимиров добавил, что пострадавшие сотрудники газеты получили ранения, не угрожающие их жизням. «Двое уже отпущены домой, еще по двоим решается вопрос о госпитализации», — пояснил губернатор.

В ГУ МВД по Ставропольскому краю «Ленте.ру» заявили, что нападавший задержан, его личность и обстоятельство произошедшего устанавливаются. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь на месте. Информацию о госпитализации одного из членов редакции не подтверждается.

Как сообщил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах, атака на редакцию не связана с профессиональной деятельностью журналистов. По его словам, нападавший находился в невменяемом состоянии.

Газета «Родина» — печатное издание ставропольского отделения КПРФ. Последний на данный момент номер вышел 23 мая.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!