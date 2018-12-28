Наемный убийца напал на российских журналистов в зале суда

На съемочную группу программы «Вести» напал наемный убийца. Об этом сообщается на сайте ГТРК Башкортостан.

Нападение на журналистов произошло в суде города Стерлитамак после оглашения приговора по делу об убийстве бизнесмена Владимира Якимова. На журналистов набросился профессиональный киллер, который за несколько минут до этого был осужден на 24 года лишения свободы.

Все обвиняемые по этому делу получили реальные сроки заключения, которые они будут отбывать в колониях общего и строгого режима. Организатор преступления получил 19-летний срок, еще два пособника были осуждены на 18 и 5 лет.

Владелец крупной компании Якимов был найден мертвым в принадлежащем ему загородном доме. Преступники также покушались на убийство его жены: чтобы избавиться от свидетельницы, они ударили ее молотком по голове не менее 10 раз. Ей удалось выжить.

Убийцы пытались замести следы, однако следствию удалось найти доказательства их вины. Обвинительный вердикт вынесли присяжные заседатели. В ходе расследования было доказано, что Якимова убили по заказу одного из заемщиков, который не хотел отдавать ему долг в 1,5 миллиона рублей.

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