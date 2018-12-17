У офиса греческого телеканала произошел взрыв

В офисе греческого телеканала SKAI в Афинах прогремел взрыв. Об этом сообщает The Guardian.

Мощная взрывная волна разрушила перекрытия, на шести этажах здания выбиты все окна. Из сотрудников канала никто не пострадал.

Полиция сообщила, что взрывное устройство было самодельным. Оно было установлено в узком переулке рядом со зданием, предположительный вес бомбы составил около пяти килограммов. Детонация произошла в 02:35 ночи по местному времени. Ответственный за произошедшее пока неизвестен.

Министр защиты граждан Греции Ольга Геровассили (Olga Gerovassili) назвала подрыв офиса телеканала «атакой на демократию». «Демократия, однако, защищена, и, конечно, ей ничего не угрожает», — добавила представитель правительства.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас выразил поддержку сотрудникам телеканала. Он назвал напавших на офис SKAI «трусливыми и темными силами». «Но они не достигнут своей цели. Они также не смогут терроризировать и дезориентировать», — приводит его слова РИА Новости.

Телеканал входит в крупную медиагруппу Skai Group, в ее составе также три радиостанции, новостной портал и издательство.

Ранее бюро телеканала CNN было эвакуировано из-за сообщений об угрозе взрыва. Неизвестный заявил по телефону, что в здании заложено пять бомб. Однако устройства так и не были обнаружены.

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