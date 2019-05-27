Стали известны подробности резни в редакции Ставрополя

Мужчина, напавший с ножом на сотрудников редакции газеты «Родина», требовал опубликовать статью об Иосифе Сталине. Об этом «Интерфаксу» сообщил депутат Думы Ставропольского края Виктор Лозовой.

По словам депутата, инцидент произошел после 11:00 мск. В результате нападения пострадал главный редактор газеты Николай Бондаренко и три сотрудника крайкома КПРФ.

«Он требовал, чтобы опубликовали его статью о Сталине. Когда ему сказали, что рассмотрят это решение на коллегии, то он достал охотничий нож и напал на главного редактора», — рассказал Лозовой.

Депутат добавил, что нападение на сотрудников редакции газеты и членов партии в Ставрополе совершил психически больной человек.

27 мая в Ставрополе мужчина с ножом совершил нападение на сотрудников редакции газеты «Родина», которую издает местное отделение КПРФ. В ГУ МВД по Ставропольскому краю «Ленте.ру» сообщили, что нападавший задержан, в настоящее время устанавливаются его личность и обстоятельство произошедшего.

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