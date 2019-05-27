Напавшего на журналиста российского чиновника исключат из партии

Президиум Генсовета «Единой России» принял решение исключить из партии главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, который напал на журналиста в своем кабинете. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 27 мая.

Ранее в понедельник в отношении Зайцева было возбуждено уголовное дело по статье «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, соединенное с насилием над журналистом».

Глава Ширинского района повалил на пол журналиста телеканала «Россия 24», корреспондент намеревался расспросить чиновника о предоставлении жилья после лесных пожаров. Видео инцидента появилось в сети 26 мая.

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