В России задумали выселить больших собак из квартир

Содержание собак бойцовских пород в городских квартирах необходимо запретить — такое мнение высказал депутат Госдумы Сергей Вострецов, передает агентство новостей «Москва».

Парламентарий заявил, что заводить такое животное позволительно только при наличии у гражданина личного земельного участка, на котором большую собаку можно выгуливать. «Я считаю, что крупным собакам — бойцовским и так далее — в городе не место», — подчеркнул Вострецов. Он отметил, что в городах, как правило, нет площадок для безопасного выгуливания крупногабаритных домашних животных.

Депутат добавил, что большинство хозяев крупных собак не убирают за своими питомцами, и это негативным образом влияет на городскую среду. «И с точки зрения эстетической — все загажено. Большая собака и гадит прилично, а у нас мало кто убирает: выходят с поводком или без поводка, отпустили, и где навалила — там навалила», — уточнил политик.

Ранее, в июне, Совет Федерации рекомендовал правительству ограничить максимальное число домашних животных, проживающих в квартире или доме.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru