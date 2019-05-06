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В канадской квартире нашли 300 кошек

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Житель канадского города Торонто держал в квартире более 300 кошек. Об этом сообщает CTV News.

Благотворительная организация Toronto Cat Rescue опубликовала фотографию одной из его комнат, которая кишела животными. Кошки занимали все свободные места на полу, на мебели и на подоконнике.

Организация помогла городской службе по контролю за животными найти приют для 70 кошек. После прививок и стерилизации им подыщут новых хозяев. О судьбе остальных питомцев, которые жили в квартире, ничего не известно.

В 2017 году сообщалось, что в жестоком обращении с животными обвинили жительницу Парижа, которая держала в своей однокомнатной квартире 130 кошек.

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