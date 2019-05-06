В канадской квартире нашли 300 кошек

Житель канадского города Торонто держал в квартире более 300 кошек. Об этом сообщает CTV News.

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Благотворительная организация Toronto Cat Rescue опубликовала фотографию одной из его комнат, которая кишела животными. Кошки занимали все свободные места на полу, на мебели и на подоконнике.

Организация помогла городской службе по контролю за животными найти приют для 70 кошек. После прививок и стерилизации им подыщут новых хозяев. О судьбе остальных питомцев, которые жили в квартире, ничего не известно.

В 2017 году сообщалось, что в жестоком обращении с животными обвинили жительницу Парижа, которая держала в своей однокомнатной квартире 130 кошек.

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