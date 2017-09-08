В парижской однокомнатной квартире обнаружили 130 кошек

Le Parisien

Жительницу Парижа, которая держала в своей однокомнатной квартире 130 кошек, обвинили в жестоком обращении с животными. Об этом в пятницу, 8 сентября, сообщает издание The Local.

Одна из соседок кошатницы увидела, что она швыряет котенка в оконное стекло, и вызвала полицию. Дверь стражам порядка открыла 60-летняя босая женщина в лохмотьях. Комната площадью 25 квадратных метров была переполнена животными. Пол покрывали экскременты, а в потолке имелась дыра, через которую тощие кошки вылезали на чердак.

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В доме нашли котенка, получившего серьезные травмы. Его доставили в ветеринарную клинику, однако состояние животного продолжало ухудшаться. Через три дня врачи пришли к выводу, что котенок не сможет оправиться от травм, и приняли решение усыпить его.

Женщина была арестована, но затем освобождена и направлена на обследование в психиатрическую больницу. Сотрудникам благотворительной организации, которая специализируется на помощи кошкам, понадобилось четыре дня, чтобы переловить всех питомцев и развезти их по приютам для домашних животных.

В 2016 году сообщалось, что жительницу города Ремирмон на северо-востоке Франции обвинили в жестоком обращении с животными после того, как представители местных властей обнаружили в ее квартире 113 кошек.