Опровергнут миф о пользе комнатных растений

Ученые Дрексельского университета в США опровергли миф о том, что комнатные растения очищают воздух в квартире и насыщают его кислородом. Это возможно только в том случае, если на каждый квадратный метр приходится 10-1000 растений в зависимости от вида, сообщает издание Science Alert.

Исследователи провели обзор более 200 научных исследований за последние 30 лет. Оказалось, что регулярное проветривание гораздо эффективнее очищает воздух, чем комнатные растения. Например, чтобы достигнуть эффекта от двух открытых окон, следует заставить офис или квартиру среднего размера 680 растениями или пятью на каждый квадратный метр. Для того, чтобы сделать воздух лучше, чем на улице, этот показатель вырастает до ста растений на квадратный метр.

Как пишет издание, миф укоренился в 1989 году, когда результаты экспериментов НАСА показали, что растения удаляют из воздуха до 70 процентов загрязнителей при нахождении в непроницаемой камере размером один кубический метр. Однако эта среда значительно отличается от условий внутри зданий. Спертый воздух в помещении на порядок быстрее обновляется при открытых окнах, чем при наличии растений.

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