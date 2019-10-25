Петербуржцев позвали на крестный ход против тараканов

Жители одного из домов в Санкт-Петербурге решили провести крестный ход против тараканов, поскольку им не помогли ловушки и специальные средства против насекомых. Фотография объявления появилась в сообществе «Че тама?» во «ВКонтакте».

В объявлении написано, что жильцы дома борются с проблемой уже несколько лет, но в итоге тараканы просто уходят из одной квартиры в другую и не собираются покидать жилье.

«Просто человеческими усилиями мы не сможем избавиться от них. Нам нужна помощь единственной Силы, способной их прогнать, помощь Господа, Творца и Создателя», — говорится в объявлении.

Согласно объявлению, крестный ход состоялся 19 октября. Как пишет NevaToday, на него пришли только два человека. О результатах мероприятия не сообщается.

В последнее время россияне все чаще проводят крестные ходы против различных проблем. Так, 22 сентября состоялся крестный ход под дождем ради хороших оценок. Кроме того, десятки россиян после крестного хода пообещали бросить пить, а в сентябре священники вылили на Тверь 70 литров святой воды, чтобы исцелить город от пьянства.

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