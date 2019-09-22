В России под дождем провели детский крестный ход ради хороших оценок

В Екатеринбурге провели детский крестный ход, чтобы помолиться о хороших оценках в школах. Об этом в воскресенье, 22 сентября, сообщает портал 66.ru со ссылкой на местную епархию.

По его данным, в церемонии приняли участие полторы тысячи человек — ученики общеобразовательных и воскресных школ, кадеты, студенты патриотических организаций, педагоги и родители. Они провели литургию, после чего прошли восемь километров под дождем и при температуре около четырех градусов тепла.

Портал отмечает, что подобный крестный ход проходил в Екатеринбурге и год назад. Тогда в нем приняли участие две тысячи человек. Детские крестные ходы епархия проводит и по другим поводам: в честь 150-летия со дня рождения российского императора Николая II тысяча школьников прошла по городу с барабанами и хоругвями, в День народного единства дети шли с мощами святых, а зимой — с образом Святой Екатерины.

Ранее в воскресенье, 22 сентября, глава патриаршей комиссии по делам семьи Русской православной церкви протоиерей Димитрий (Смирнов) посоветовал бить «по роже» детей, если они матерятся. Он вспомнил, как однажды при нем выругался матом один из его подопечных мальчиков. «Я ему дал по роже, и вот он уже пять лет не ругается», — заметил представитель церкви.

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