Десятки россиян пообещали бросить пить после крестного хода

В Екатеринбурге прошел крестный ход в честь Дня трезвости, который проходил в России 11 сентября. После хода 36 человек дали обет трезвости, сообщил Синодальный отдел по благотворительности в своем сообществе во «ВКонтакте».

Всего в молитвенном шествии приняли участие около 100 человек.

Перед шествием в храме святителя Николая Чудотворца прошла литургия, богослужение возглавил настоятель храма протоиерей Игорь Бачинин. Во время богослужения читались особые молитвы, рекомендованные Священным Синодом.

В Твери 11 сентября священники освятили город с самолета, вылив на него 70 литров святой воды. Таким образом жителей хотели исцелить от пьянства. Освященную «специальным чином» воду лили на город из чаши, поскольку брызги от кропила во время полета залетали бы обратно в самолет. На борту самолета находились двое священников, 70 литров святой воды, икона «Неупиваемая чаша», лик Иоанна Предтечи, а также семейная пара, в которой муж «чудом исцелился от пьянства».

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