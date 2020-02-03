Российский победитель Кубка мира устроился курьером ради поездки на Паралимпиаду

Российский паратриатлонист, победитель Кубка мира Михаил Асташов устроился на работу в сервис доставки «Яндекс. Еда», чтобы заработать на поездку на Паралимпийские игры в Токио. Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Асташова заметили на улицах Екатеринбурга. Сам спортсмен заявил, что местное министерство спорта не оказало ему финансовой поддержки.

Асташов родился без рук и ног. В 2019 году атлет стал чемпионом России по паратриатлону. В октябре того же года он стал обладателем золотой медали на Кубке мира в классе PTS-2 для спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата.

В декабре прошлого года исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранил Россию от участия в крупных международных турнирах на четыре года, а также запретил стране принимать такие соревнования. При этом Паралимпийский комитет России в феврале того же года был условно восстановлен в правах. Из-за отстранения, действовавшего с 2016 года, российские спортсмены пропустили Паралимпиаду в Рио-де-Жанейро.

Летние Паралимпийские игры 2020 пройдут с 25 августа по 6 сентября в Токио.

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