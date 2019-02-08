Российских паралимпийцев восстановили в правах

Международный паралимпийский комитет (МПК) принял решение условно восстановить в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Об этом сообщается на сайте организации.

Спортсмены вновь смогут соревноваться под флагом России. По словам президента МПК Эндрю Парсонса, доказательством изменений ПКР стали 69 выполненных критериев восстановления. Он отметил, что российские паралимпийцы по-прежнему остаются самыми проверяемыми атлетами.

Вопрос восстановления статуса ПКР был рассмотрен 27 января на заседании исполкома МПК. Одним из условий для восстановления организации было сохранение Российским антидопинговым агентством статуса соответствия Всемирному антидопинговому агентству (WADA). Этот пункт был выполнен.

ПКР лишился членства в МПК в августе 2016 года на основании доклада независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном. Из-за этого все российские спортсмены пропустили Паралимпиаду-2016. Отстранение ПКР неоднократно продлевалось. Международная организация позволила российским спортсменам участвовать в Паралимпийских играх 2018 года в качестве нейтральных атлетов.

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