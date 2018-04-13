Паралимпийская чемпионка из России доказала непричастность к допингу

Шестикратная паралимпийская чемпионка Михалина Лысова выиграла суд против немецкого издания Bild, которое обвинило ее в применении допинга. Об этом сообщается на сайте Паралимпийского комитета России (ПКР).

За несколько дней до начала Игр-2018 в Пхенчхане газета опубликовала статью, в которой назвала Лысову «русской, принимающей допинг». На просьбу россиянки удалить публикацию издание ответило категорическим отказом. Тогда спортсменка подала на газету в суд. Суд принял сторону Лысовой, запретил Bild в дальнейшем обвинять россиянку в применении допинга и предписал удалить порочащую ее имя статью с сайта издания.

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Лысова была допущена к Играм-2018 за несколько дней до их начала. На соревнованиях она выиграла шесть медалей: две золотые, три серебряные и одну бронзовую.

Всего за карьеру спортсменка шесть раз становилась паралимпийской чемпионкой по лыжным гонкам и биатлону среди лиц с нарушением зрения. Россиянка также восемь раз становилась серебряной медалисткой Паралимпийских игр и трижды бронзовой. Кроме того, она четырехкратная чемпионка мира.

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