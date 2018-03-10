Российская биатлонистка Лысова стала пятикратной чемпионкой Паралимпиад

Российская биатлонистка Михалина Лысова завоевала золотую медаль в гонке на шесть километров среди спортсменок с нарушением зрения на Паралимпиаде в Пхенчхане. Об этом сообщает РИА Новости.

Лысова, выступавшая с ведущим Алексеем Ивановым, преодолела дистанцию без промахов на огневых рубежах за 18 минут 48,3 секунды. Серебро досталось украинке Оксане Шишковой (без промахов; время — 19.26,4). Бронза у белоруски Светланы Сахоненко (три промаха; 20.28,2).

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Это пятое паралимпийское золото в карьере Лысовой. До этого она занимала верхние ступени пьедестала в Ванкувере в 2010 году и в Сочи в 2014-м. Также спортсменка пять раз становилась серебряным призером и дважды выигрывала бронзу Паралимпийских игр.

Это золото стало вторым для сборной России на Паралимпиаде в Пхенчхане. Ранее 10 марта Екатерина Румянцева завоевала золотую медаль в биатлонной гонке на шесть километров среди стоячих спортсменок на зимних Паралимпийских играх в Пхенчхане, ее соотечественница Анна Миленина выиграла серебро.

Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил Михалину Лысову до Игр в Пхенчхане 6 марта. В конце января МПК продлил отстранение ПКР. На Играх в Пхенчхане отечественные спортсмены выступают в статусе «нейтральных паралимпийских атлетов».

Паралимпийские игры в Пхенчхане продлятся до 18 марта