Четырехкратную паралимпийскую чемпионку из России допустили до Игр в Пхенчхане

Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил до Игр в Пхенчхане Михалину Лысову, выступающую в лыжных гонках и биатлоне. Об этом сообщает сайт Паралимпийского комитета России (ПКР).

«Сегодня МПК принял решение дополнительно допустить еще одну спортсменку Михалину Лысову (лыжные гонки и биатлон спорта слепых) и спортсмена-ведущего Алексея Иванова» — сообщает пресс-служба организации.

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После допуска Лысова и Иванова российская делегация на зимней Паралимпиаде в Южной Корее будет состоять из 75 человек. Из них 30 атлетов и шесть спортсменов-ведущих.

Лысова — четырехкратная паралимпийская чемпионка. Также спортсменка пять раз становилась серебряным призером и дважды выигрывала бронзу Паралимпийских игр.

В конце января МПК продлил отстранение ПКР. Допуск российских атлетов до соревнований осуществлялся в индивидуальном порядке. На Играх в Пхенчхане отечественные спортсмены будут выступать в статусе «нейтральных паралимпийских атлетов».

Паралимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 18 марта.

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