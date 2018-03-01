Россияне отказались нести знамя Паралимпийского комитета на открытии Игр-2018

Паралимпийский комитет России (ПКР) попросил Международный паралимпийский комитет (МПК) назначить волонтера знаменосцем команды на открытие зимних Игр в Пхенчхане. Об этом сообщает РИА Новости.

«Когда я недели полторы назад был на последнем совещании с МПК в Бонне, я предупредил, что желающих нести флаг на открытии Игр из числа спортсменов нет. И у нас есть пожелание — чтобы флаг нес волонтер. И в МПК с пониманием отнеслись к просьбе Паралимпийского комитета России», — заявил первый вице-президент ПКР Павел Рожков.

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Рожков отметил, что российские спортсмены привыкли выступать под своим флагом. «И мы сразу согласовали то, что на церемонию открытия Паралимпийских игр пойдут только те наши спортсмены, которые не будут выступать на следующий день», — добавил он.

29 января МПК продлил отстранение ПКР. При этом МПК позволил российским спортсменам участвовать в Паралимпийских играх 2018 года в качестве нейтральных атлетов. Список участников определяет специальная комиссия МПК.

Паралимпиада пройдет в Пхенчхане с 9 по 18 марта.

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