Плющенко отправил в Международный паралимпийский комитет «письмо-боль»

Фигурист Евгений Плющенко рассказал о послании главам Международного олимпийского комитета (МОК) и Международного паралимпийского комитета (МПК) с просьбой допустить российских паралимпийцев на зимние Игры-2018 в лыжных гонках и биатлоне. Об этом двукратный олимпийский чемпион написал в своем Instagram.

«Я только что отправил с моими друзьями, многократными чемпионами Олимпийских игр и чемпионатов мира, письмо-боль президенту МОК Томасу Баху и главе МПК Эндрю Парсонсу … с просьбой допустить до Паралимпийских игр в Южной Корее в марте 2018 года моего друга, героя нашей домашней Паралимпиады, шестикратного паралимпийского чемпиона Романа Петушкова и его коллег по сборной», — написал он.

«Очень надеюсь и верю, что президенты МОК и IPC найдут возможность и дадут шанс нашим ребятам выступить на Паралимпийских играх», — резюмировал Плющенко.

29 января Международный паралимпийский комитет продлил отстранение Паралимпийского комитета России. При этом МПК позволил российским спортсменам участвовать в Паралимпийских играх 2018 года в качестве нейтральных атлетов.

Паралимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 18 марта.

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