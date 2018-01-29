Российских паралимпийцев отказались помиловать

Международный паралимпийский комитет (МПК) продлил отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР). Об этом сообщается на сайте организации.

Вопрос о восстановлении ПКР рассматривался исполкомом комитета с 26 по 27 января на основе дополнительных данных, полученных от рабочей группы. При этом МПК позволил российским спортсменам принять участие в Паралимпийских играх 2018 года в качестве нейтральных атлетов. Они будут допущены до соревнований по горнолыжному спорту, биатлону, лыжным гонкам, сноубордингу и керлингу на колясках.

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ПКР получит возможность самостоятельно собирать команду из атлетов, которые будут соответствовать критериям МПК. Они выступят под паралимпийским флагом, а на церемониях награждения будет звучать гимн Паралимпиады. Также в названии делегации должно отсутствовать слово «Россия».

Форма, в которой будут соревноваться россияне, не должна иметь национальных символов. Также запрещена демонстрация российского флага вблизи объектов, которые ассоциируются с Паралимпиадой.

ПКР лишился членства в МПК в августе 2016 года на основании доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Маклареном. Из-за этого все российские спортсмены пропустили Паралимпиаду-2016.

Паралимпийские игры 2018 года пройдут с 9 по 18 марта.

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