Российских паралимпийцев оденут в норвежскую форму

Первый вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков прокомментировал решение Международного паралимпийского комитета (МПК) оставить в силе отстранение ПКР. Об этом сообщает ТАСС.

«Перенос сроков принятия решения по участию наших спортсменов в Играх-2018 ставит их в неравные условия с атлетами из других стран. Внутренне мы прогнозировали, что приостановка будет продолжена», — заявил Рожков.

Вице-президент также рассказал, что некоторые российские паралимпийцы были допущены до квалификационных соревнований в январе. Однако из-за жестких условий времени на подготовку атлетов было мало. «У нас не было времени что-то шить, мы со старшими тренерами посоветовались, выбрали норвежскую форму, согласовали ее. Она не содержит символику нашей страны, на ней нет триколора. Спортсмены уже выступали в ней на квалификационных стартах», — отметил он.

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Раннее, 20 декабря, исполком МПК оставил в силе отстранение ПКР. Вопрос об участии россиян в Паралимпийских играх 2018 года в Пхенчхане будет решен в конце января.

Членство ПКР в МПК было приостановлено в августе 2016 года на основании доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Маклареном. Из-за этого все российские спортсмены пропустили Паралимпиаду-2016.

Паралимпийские игры 2018 года пройдут с 9 по 18 марта.

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