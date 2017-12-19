В Паралимпийском комитете России придумали прозвище для Родченкова

Президент Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, член исполкома Паралимпийского комитета России (ПКР) Лев Селезнев назвал бывшего главу Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова «обмылком». Слова функционера приводит RT.

«В отношении восстановления ПКР остается только надеяться. Я с содроганием жду 22 декабря, когда МПК объявит свой вердикт. К сожалению, государство не смогло защитить своих атлетов, поэтому сейчас остается только надеяться. Не понимаю, как можно было допустить этого "обмылка" Родченкова до управления, а после позволить ему покинуть страну. И сейчас он засел в США, как крот, и очерняет весь российский спорт», — заявил Селезнев.

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Ранее 19 декабря стало известно, что российским паралимпийцам запретили упоминать гражданство во время Игр-2018 в Пхенчхане. Об этом рассказала старший тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова.

Российские спортсмены получили право выступить на Паралимпиаде-2018 под флагом Международного паралимпийского комитета (МПК) из-за дисквалификации Паралимпийского комитета России. Вопрос об их участии на соревнованиях в Корее рассмотрят 19 декабря на заседании исполкома МПК. Решение будет объявлено через трое суток.

Родченков возглавлял московскую антидопиговую лабораторию с 2005 по 2015 год и переехал в США в январе 2016-го, после чего стал информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA). Он обвинил победителей и призеров Игр-2014 из России в употреблении запрещенных препаратов. В настоящий момент Международный олимпийский комитет (МОК) проводит расследование, в результате которого сборная России лишилась 10 медалей ОИ в Сочи и откатилась с первого на четвертое место в общем зачете. Паралимпийскую сборную отстранили от Игр-2016 в Рио-де-Жанейро в полном составе.

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