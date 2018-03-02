Назван знаменосец российских спортсменов на церемонии открытия Паралимпиады

Знаменосцем российских спортсменов на церемонии открытия Паралимпийских игр 2018 года в Пхенчхане будет волонтер. Об этом сообщает ТАСС.
Директор департамента по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета (МПК) Крэйг Спенс заявил, что знаменосец был выбран исходя из запроса Паралимпийского комитета России (ПКР).
2 марта ПКР попросил МПК назначить волонтера знаменосцем команды на открытие Игр в Пхенчхане. По словам первого вице-президента ПКР Павла Рожкова, желающих нести флаг из числа российских спортсменов нет.
29 января МПК продлил отстранение ПКР. При этом МПК позволил российским спортсменам участвовать в Паралимпийских играх 2018 года в качестве нейтральных атлетов. Список участников определяет специальная комиссия МПК.
Паралимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 18 марта.