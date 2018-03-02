Назван знаменосец российских спортсменов на церемонии открытия Паралимпиады

Знаменосцем российских спортсменов на церемонии открытия Паралимпийских игр 2018 года в Пхенчхане будет волонтер. Об этом сообщает ТАСС.

Директор департамента по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета (МПК) Крэйг Спенс заявил, что знаменосец был выбран исходя из запроса Паралимпийского комитета России (ПКР).

Материалы по теме На вершине духа Российские паралимпийцы покорили мир. Их возможности безграничны

2 марта ПКР попросил МПК назначить волонтера знаменосцем команды на открытие Игр в Пхенчхане. По словам первого вице-президента ПКР Павла Рожкова, желающих нести флаг из числа российских спортсменов нет.

29 января МПК продлил отстранение ПКР. При этом МПК позволил российским спортсменам участвовать в Паралимпийских играх 2018 года в качестве нейтральных атлетов. Список участников определяет специальная комиссия МПК.

Паралимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 18 марта.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!