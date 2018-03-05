Мочу участников Паралимпиады-2010 перепроверили

Международный паралимпийский комитет (МПК) перепроверил допинг-пробы, взятые во время Паралимпийских игр, прошедших в Ванкувере в 2010 году. Как сообщается в пресс-релизе организации, сомнительных результатов не выявлено.

«Благодаря достижениям в области технологий и методов тестирования мы теперь можем обнаруживать вещества, которые не могли быть найдены на предыдущих Играх. Я рад, что ни одна проба Ванкувера-2010 при повторном анализе не дала никаких неблагоприятных результатов. МПК хочет защищать интересы "чистых" спортсменов не только на предстоящих мероприятиях, но и по итогам прошедших турниров», — заявил глава МПК Эндрю Парсонс.

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Специалисты повторно обработали 370 проб мочи до истечения срока давности — марта 2018 года. В рамках перепроверки применялись улучшенные методы диагностики, что позволяло выявить запрещенные вещества, ранее идентифицировать которые не имелось возможности.

На Паралимпийских играх в Ванкувере отечественные паралимпийцы завоевали в общей сложности 38 медалей (12 золотых, 16 серебряных и 10 бронзовых).

2 марта стало известно, что среди россиян, отправившихся на Паралимпиаду в Пхенчхане не нашлось желающих нести знамя во время церемонии открытия Игр. Паралимпийский комитет России (ПКР) попросил организаторов назначить в качестве знаменосца волонтера.

29 января МПК продлил отстранение ПКР, но позволил российским спортсменам принять участие в Паралимпийских играх 2018 года в статусе нейтральных атлетов.

Паралимпийские игры-2018 пройдут с 9 по 18 марта.

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