Российские биатлонистки выиграли золото и серебро Паралимпиады

Россиянка Екатерина Румянцева завоевала золотую медаль в биатлонной гонке на шесть километров среди стоячих спортсменок на зимних Паралимпийских играх в Пхенчхане, ее соотечественница Анна Миленина выиграла серебро. Об этом сообщает РИА Новости.

Румянцева, допустившая один промах, финишировала с результатом 17 минут 6,1 секунды. Миленина, без промахов на огневых рубежах, стала второй, уступив 16,3 секунды. Бронза у украинки Людмилы Ляшенко (+39,8 секунды; 1 промах).

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Румянцева и Миленина принесли России первые медали Паралимпиады.

В конце января Международный паралимпийский комитет продлил отстранение Паралимпийского комитета России. Допуск российских атлетов до соревнований осуществлялся в индивидуальном порядке. На Играх в Южной Корее отечественные спортсмены выступают в статусе «нейтральных паралимпийских атлетов».

Паралимпийские игры в Пхенчхане проходят с 9 по 18 марта. Российская делегация состоит из 75 человек. Из них 30 атлетов и шесть спортсменов-ведущих.

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