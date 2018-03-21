На Украине пожаловались на излишек медалей у российских спортсменов

Президент Паралимпийского комитета Украины (ПКУ) Валерий Сушкевич рассказал о причинах, которые помешали украинским спортсменам завоевать больше медалей на Паралимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Его слова приводит Xsport.

Сушкевич заявил, что если бы не российские спортсмены, украинцы завоевали бы больше наград. «Против нас снова было судейство. Кроме этого, в последний день перед Играми была допущена к соревнованиям спортсменка из допингового списка Макларена. Ей достались медали, которые должны были быть нашими. Это не фейр-плей», — отметил глава комитета.

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Российская спортсменка Михалина Лысова была допущена к Играм-2018 за несколько дней до их начала. Лысова выиграла на соревнованиях шесть медалей: две золотые, три серебряные и одну бронзовую. Всего в активе российской команды 8 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых медалей. Сборная Украины завоевала на Играх 7 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых наград.

В конце января Международный паралимпийский комитет продлил отстранение Паралимпийского комитета России. Допуск российских атлетов до соревнований осуществляется в индивидуальном порядке. На Играх в Пхенчхане отечественные спортсмены выступали в статусе «нейтральных паралимпийских атлетов».

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